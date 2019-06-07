Андрей Ещенко продлил контракт со "Спартаком"

Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко на один год. Действующее соглашение с 35-летний защитником истекает в конце июня.

Андрей Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе московского клуба он выиграл чемпионат России 2016/17 и Суперкубок в 2017. За это время он провел 76 матчей, в которых забил один мяч.

В прошлом сезоне Андрей перенес серьезную травму – разрыв крестообразной связки и был прооперирован. Кроме того, он был переведен бывшим тренером москвичей Массимо Каррерой в молодежную команду, но вернулся в основу после отставки итальянского специалиста.