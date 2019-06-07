Убийство Никиты Белянкина: задержаны еще трое участников драки

Сотрудниками СКР задержаны трое участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия, передает ТАСС.

Как пояснили в правоохранительных органах, один сам явился в полицию, его допрашивают. На двух других вышло следствие. Проводятся следственные мероприятия, устанавливается роль каждого.

Число фигурантов дела уже составляет 7 человек. Ранее сообщилось, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность посмертного награждения Белянкина.

Миронов в своем обращении подчеркнул, что Никита служил России вдали от Родины, честно исполнял свой долг. "Погиб он, как в бою, защищая жизнь других людей. Его гибель — трагедия, а его поступок — образец смелости и отваги, готовности прийти на помощь людям, рискуя собой".

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в Кремле обращение лидера "Справедливой России", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "пока ничего не знаем".