Взрыв в Швеции: не газ, а бомба

Причиной взрыва в шведском Линчепинг могла стать бомба, а не утечка бытового газа. Об этом заявил представитель местной полиции. Он пояснил, что взрыв произошел снаружи дома. Это не похоже на теракт, а напоминает криминальные "разборки" между жильцами, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, взрыв прогремел в 9 утра. Легкие ранения получили 25 человек. Сначала правоохранительные органы предположили, что мог сдетонировать бытовой газ. Однако выяснилось, что газопровод к дому даже не подведен.