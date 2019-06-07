Путин напомнил, что о происходящем в мире предупреждал еще 12 лет назад

Мир в дальнейшем может развиваться по двум крайним сценариям: либо перерождение универсалистской модели глобализации и превращение ее в карикатуру на саму себя, либо фрагментация глобального экономического пространства, политика экономического эгоизма и его силовое продавливание. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В первом случае международные правила подменят законами одной страны или группы влиятельных государств – таким образом поступают сегодня США, "распространяя свою юрисдикцию на весь мир", отметил Путин. Он напомнил, что говорил об этом еще 12 лет назад, и подчеркнул, что такая модель противоречит "логике нормального межгосударственного общения" и не отвечает задачам будущего.

Во втором случае сценарий может привести к бесконечным конфликтам, торговым, а может быть и не только, войнам. "Образно говоря, к боям без правил всех против всех", — пояснил президент России.

Некоторые западные государства уже сейчас разговаривают языком торговых войн и санкций, стремясь удержать доминирование в экономике, при этом раньше они проповедовали принципы свободной торговли и честной конкуренции.

Ранее заданные шаблоны ставили страны Запада в исключительное положение и давали им форму, а остальным странам "оставалось следовать в их фарватере". Но когда "подросли конкуренты", Запад начал действовать совсем не рыночными методами, с выкручиванием рук и запугиванием.

Главным источником нестабильности в мире, по словам Путина, являются попытки монополизировать новую технологическую войну. Происходит попытка сформировать два мира с постоянно растущей пропастью между ними, когда у одних есть доступ к современным технологиям, передовым система образования и медицины, а у других нет шансов вырваться из нищеты. Сегодня свыше 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к питьевой воде, около 11 процентов населения планеты недоедает, напомнил Путин.

Система никогда не будет устойчивой, если в ее основе лежит очевидная несправедливость, подчеркнул российский лидер.

Он также заявил, что американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться США в качестве давления на основной мир. Созданные много десятилетий назад международные финансовые институты не учитывают появления новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов. Эти перемены требуют переосмысления роли доллара, к которому падает доверие из-за действий американских властей.

Путин также упомянул скандал с китайской компанией Huawei, которую пытаются "бесцеремонно вытолкнуть" с глобального рынка. Президент России считает, что это начало новой технологической войны.

Вести.Ru и "Россия 24" ведут прямые трансляции мероприятий ПМЭФ.