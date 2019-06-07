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ПМЭФ-2019 2 минуты назад
Президент дал поручения по освоению Сибири и цифровизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству представить осенью проекты по освоению пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, глава России отметил, что освоение пространств Центральной и Восточной Сибири не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра, сделает этот регион связующим между рядом государств. Среди них Европейская часть России и Дальний Восток, рынки Китая, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы. Все это должно привлечь "свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы".
"Прошу правительство совместно с экспертным сообществом и РАН подготовить необходимые проекты и осенью доложить", — обратился Владимир Путин. Также он отметил, что Россия не раз в своей истории осуществляла масштабные проекты пространственного развития. Впоследствии они становились символами глубоких и динамичных изменений страны и ее движения вперед. Президент подчеркнул, что в настоящее время подобные проекты реализуются на юге России, на Дальнем Востоке, в Арктике.
"Сегодня нам нужно подумать и об объеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития", — так Владимир Путин напомнил, что в этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы: порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы. Президент отметил, что к этому следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства.
Владимир Путин также поручил правительству России совместно с главами регионов представить конкретный план по трансформации системы государственного управления на основе цифровых технологий, сообщает телеканал "Россия 24".
"Нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий, таким образом кардинально повысить эффективность всех уровней управления, скорость и качество принятия решений", — заявил президент на полях ПМЭФ.
Также глава государства попросил правительство совместно с руководителями регионов представить на этот счет конкретный план действий, подчеркнув, что об этом говорили уже много раз.
Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Президент отметил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия дополнительный рост мирового ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2 процента ежегодно. Это вдвое больше воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в начале 21 века.
"Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время", — рассказал Владимир Путин.
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