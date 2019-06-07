Рассказ Си об отдыхе с Путиным сорвал аплодисменты

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Петербургском экономическом форуме, рассказал о своей прогулке по Неве с президентом России Владимиром Путиным. По словам Си, Петербург, благодаря трехвековым традициям и стремительному развитию, обладает одновременно классическим колоритом и элегантностью современности.

Председатель КНР также процитировал "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого: "Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой". Эта песня, которую когда-то Путин сыграл на рояле, "убедительно показывает, какое особенное место занимает Петербург в душе российского народа", подчеркнул Си Цзиньпин и вызвал бурные аплодисменты зала.

Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургку 6 июня вечером после завершения рабочих мероприятий ПМЭФ.