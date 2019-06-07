"Вы беззащитны!": железнодорожники устроили показательную "аварию" на переезде. Видео

Яркий перформанс, посвященный безопасности на железнодорожном переезде, устроило локомотивное депо ТЧЭ-2 "Омск".

Тепловоз оснастили плакатом с надписью: "Выезжая на переезд на запрещающий сигнал, Вы беззащитны!". А затем пустили его по рельсам с небольшой скоростью, и имитировали столкновение поезда с макетом легкового автомобиля.

"Машина", попав в аварию, развалилась на две части. Из ее салона появились пассажиры с блестящих одеждах и, демонстрируя хорошую хореографическую подготовку, "разлетелись" в разные стороны.