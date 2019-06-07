Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

Во время пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме Владимира Путина вновь спросили о том, что он думает о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском и собирается ли с ним встречаться?

На этот вопрос российский лидер с иронией отреагировал словами, что от встречи не отказывался, что ему пока этого никто не предлагал.

Что касается мнения Путина о Зеленском в качестве главы государства, президент России отметил его "талант перевоплощения" и высоко оценил профессионализм в той сфере, которой Зеленский занимался раньше.

Однако чтобы руководить страной, нужны другие качества, отметил Путин. В их числе он назвал, в частности, опыт, знания, умение увидеть проблемы и найти инструменты для их решения.

Кроме того, отметил российский президент, нужно уметь собрать дееспособных людей в одну команду, дать им свободно мыслить, предлагать решения, а также объяснять миллионам людей мотивы своего поведения.

И самое главное, отметил Путин, глава государства должен иметь мужество и характер, чтобы брать на себя ответственность за последствия этих решений.

При этом российский лидер предположил, что, возможно, эти качества у Зеленского и есть, но пока он их не проявил.

"Пока мы видим противоречивые высказывания, — сказал Путин. — В предвыборной кампании – одно, в послевыборной – другое".

"Поживем – увидим", — резюмировал свой ответ на этот вопрос президент России.

Что же касается вопроса о том, почему Путин до сих пор не поздравил Зеленского с победой на выборах, на это президент России ответил: "Он до сих пор продолжает определенную риторику, называя нас врагами, агрессорами".

Путин считает, что Зеленский "должен определиться, чего он хочет добиться, что хочет сделать".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина контактов с новым украинским президентом пока нет.