Путин не считает странным сотрудничество с теми, кто вводит антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин не видит ничего странного в том, чтобы сотрудничать со странами, которые вводят антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

Глава государства также не видит противоречий в интеграции России как члена ЕАЭС, и Евросоюза. Он отметил, что интеграционные процессы неизбежны, при этом вполне естественно, что РФ объединяет свои усилия с республиками бывшего СССР.

"У нас один язык, одна инфраструктура, у нас много того, что нас объединяет и создает естественные конкурентные преимущества", — пояснил Путин.

Если же говорить о России и ЕС есть определенные трудности, и странам на пути интеграции их нужно преодолеть. Прежде всего, речь идет о технических регламентах – они разные в России и ЕС. К примеру, в Европе максимальная снеговая нагрузка на крыши домов ниже, чем в России, поскольку снега там меньше, привел пример Путин. Поэтому перевести всю промышленность на стандарты и техрегалменты ЕС невозможно.

Ряд стандартов в Евросоюзе лучше, отметил Путин, но некоторые российские нормы, к примеру, фитосанитарный надзор, в РФ строже.

Смена всех регламентов требует времени и денег, в одночасье это сделать невозможно, подчеркнул Путин. Он также отметил, что сейчас ЕС расположен к сотрудничеству с ЕАЭС в целом, хотя раньше предпочитал вести диалог с каждой страной по отдельности.

Путин также дал рецепт улучшения в глобальной экономике: опираясь на компромиссы, добиваться общих решений, вырабатывать единая правила и придерживаться норм международного права. Он отметил, что приверженность такому подходу демонстрирует и генсек ООН Антонио Гуттериш.