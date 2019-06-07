"Интер" решил расстаться с Раджой Наингголаном

Миланский "Интер" выставил на трансфер полузащитника Раджу Наингголана. Клуб оценил 31-летнего бельгийца в 29 миллионов евро.

Новый тренер "Интера" Антонио Конте решил расстаться с Наингголаном. Полузащитник провел за "сине-черных" лишь один сезон. В 36 матчах бельгиец забил 7 мячей и отдал 3 голевых паса.

Наибольший интерес к Радже провялит его бывший клуб – "Рома" за которую он выступал в 2014 до 2018 годы вплоть до отъезда в Милан.