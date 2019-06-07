Закрывается, но не сдается: москвичи пожаловались на "дискретный" интим-салон

Жители дома в самом центре Москвы заметили в своем подъезде аномальную активность. После того, как в одной из квартир поселились мужчины в странных одеждах и с ярким макияжем, к ним стали наведываться не менее подозрительные гости. Полиция их уже выселяла, но они снова вернулись.

Притон в квартире номер 15 закрывали дважды. И вот он опять заработал. Внешний вид новых работников интим-салона удивил даже, казалось, видавших виды жильцов.

Переезд отметили шумной вечеринкой. Демонстративно курили в подъезде и игнорировали замечания соседей.

"Как я могу объяснить своему шестилетнему сыну, почему мужчины с бородой в платьях, накрашенные здесь фотографируются?" – возмущается одна из соседок.

Обитатели "нехорошей квартиры" не скрывают: сюда они приехали не только жить, но и работать.

- Жители жалуются, что здесь публичный дом.

- Да.

- Здесь публичный дом?

- Ну.

Входные двери хлопают ночи напролет, в подъезде громко разговаривают. А ближе к утру клиенты начинают выяснять отношения и даже драться.

- Выхожу из подъезда — не могу открыть дверь. Открываю, там лежит человек, окровавленный весь. Он вышел отсюда, видно был пьян. Какая-то была потасовка.

На многочисленные звонки никто не ответил. Но в какой-то момент дверь неожиданно открылась и обитатели интим-салона пошли на прорыв.

Личный состав, демонстрируя неплохие спринтерские навыки, разбежался по подворотням. На следующий день жители вызывали участкового.

- Ваши документы, будьте добры!

Внятно объяснить, каким образом он оказался в квартире, этот человек не смог.

- Вы хозяин?

- Я не в курсе, ребят.

После многочисленных жалоб соседей по подъезду полиция сделала запрос в Росреестр и установила собственника квартиры.

"Собственник — Гриндберг Юлия Яковлевна. Будем устанавливать личность. Проверим по базам своим, по учетам. Может, где-то человек привлекался у нас к ответственности — либо к уголовной, либо к административной", — говорит участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы Андрей Бушуев.

Кроме того, участковый собирается проверить и человека, открывшего дверь. Соседи его узнали, скорее всего, он связан с организаторами притона.

Остальных участников нелегального бизнеса установят в ходе проверки. Если их вину докажут, за организацию занятий проституцией им грозит до 6 лет тюрьмы.