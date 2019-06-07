Путин призвал к участию в национальных проектах иностранный бизнес

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями иностранных компаний на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа по реализации национальных проектов — это огромное поле для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей.

Глава государства сказал участникам встречи, что рассчитывает на их понимание в этом отношении, а также настрой на совместную работу. Путин подчеркнул, что многие из присутствующих давно и успешно работают в России, локализовав здесь свои производства.

Также президент призвал иностранный бизнес, работающий в пределах Российской Федерации, настраиваться на участие в реализации национальных проектов. Владимир Путин отметил, что на реализацию национальных проектов выделяется, в общей сложности, около 25,7 триллиона рублей (около 400 миллиардов).

"Для объемов нашей экономики это достаточно большая цифра. Например, вложение в цифровизацию экономики планируется увеличить в три и более раза", — подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что в числе приоритетов сферы здравоохранения, образования, научных разработок, развитие магистральной инфраструктуры. По словам главы государства, также придется увеличить объемы жилищного строительства и сделать более комфортной городскую среду, серьезно продвинувшись в решении экологических проблем.