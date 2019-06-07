Новый взмах "Крыльев": Шикунов уволен, в клубе проверки, грядет перестройка

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что в футбольном клубе "Крылья Советов" в ближайшее время проведут комплексную проверку. В клубе грядут перемены: уже уволен с поста директора по развитию Александр Шикунов.

"Мы сменили руководство клуба. И совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов, — приводит слова Азарова РИА Новости. – Ждать от него результатов в первые два месяца работы было бы несправедливо. В клубе будет проводиться достаточно значительная перестройка".

"Спортивный директор (директор по развитию) Шикунов в клубе больше работать не будет. Результат нас не устраивает, и мы отправляем его в отставку. Планируется провести основательную проверку клуба, после чего будет определенность по генеральному директору".

"Что же по Божовичу, то считаю его классным специалистом. Если у него есть мотивация строить вместе с нами клубу перспективу, которая будет рассчитана на долгие годы вперед, то мы готовы делать это вместе. Поэтому мы еще проведем дополнительные консультации с ним и определимся с его дальнейшей работой в клубе".

Напомним, что по итогам минувшего сезона в чемпионате России "Крылья Советов" заняли 13 место, сохранив прописку в РПЛ по сумме двух стыковых матчей с "Нижним Новгородом".