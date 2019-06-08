Димитрис Итудис: в игре с "Химками" было абсолютно ясно, чего мы хотим добиться

Во втором матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл "Химки" (103:92) и повел в серии 2:0. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над подмосковной командой.

"Мы доминировали с самого начала, играли агрессивно, задавали темп на обеих половинах, было абсолютно ясно, чего мы хотим добиться, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Перед игрой в телеинтервью я сказал, что "Химки" по ходу сезона привыкли играть без своего лучшего снайпера. Понятно, что я не делаю им этого, но все же соперники знали, что нужно делать.

"В третьей четверти у нас возникли те же проблемы, что в предыдущей встрече, мы стали действовать немного расхлябанно. Но все же это плей-офф, и здесь главное результат, и мы впереди 2:0. В следующей встрече надо снова проявить концентрацию и желание, чтобы порадовать болельщиков", – подытожил наставник столичной команды.