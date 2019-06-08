В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание. Огнем охвачено две тысячи квадратных метров.

Исправительное учреждение находится в поселке Гари. Пожар с производственного ангара перекинулся на жилые корпуса.

МЧС для тушения пожара готовит к вылету вертолет Ми-8, передает РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших нет.