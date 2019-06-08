Защитник сборной Сан-Марино: приложим усилия, чтобы матч с Россией получился интересным

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России в Саранске сыграет с командой Сан-Марино. Защитник гостей Фабио Витайоли поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Нам предстоит играть в таком замечательном городе, на таком прекрасном стадионе. Будет сложно, мы это понимаем. Но приложим все усилия, чтобы матч получился интересным, – приводит слова Витайоли пресс-служба РФС. – Играть на таком стадионе, да еще и против сборной России – это очень круто для любого футболиста".

Напомним, после двух игр отборочного этапа сборная России с тремя очками занимает второе место в группе I. Матч Россия – Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.