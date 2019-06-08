Последствия жесткой посадки самолета в Краснодарском крае сняли на видео

В субботу, 8 июня, неподалеку от хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.

В результате инцидента пострадали два человека, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

О причинах произошедшего пока не сообщается, на месте ЧП работает следственная группа.