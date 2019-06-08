Заступился за детей: в московском парке убит МС по греко-римской борьбе

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Он погиб минувшей ночью в Южном Бутове.

По данным следствия, Чуев шел с девушкой по Южнобутовской улице, когда двое подростков обратились к нему, пожаловавшись, что им мешают пройти несколько человек. Чуев вступился за несовершеннолетних и в ходе последовавшего конфликта был избит, упал в пруд на территории местного парка и утонул.

По предварительным данным, на спортсмена напали не менее трех человек, передает ТАСС. по словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"). Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.