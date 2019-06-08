Рогозин "с удовольствием посмотрел бы" на Маска, но сам его звать не будет

Владельцу компании SpaceX Илону Маску незачем приезжать в Россию, у него здесь нет проектов, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, есть ли в планах пригласить Маска на Байконур.

Рогозин отметил, что специально приглашать Маска по линии Роскосмоса не планируется. И добавил, что если Маск все же выберется в Россию, он с удовольствием на него посмотрит, передает "Интерфакс".

Рогозин собирался в США в феврале 2019 года и не исключал встречи с главой SpaceX, однако NASA под давлением сенаторов приглашение было вынуждено отозвать.

Также глава Роскосмоса высказал предположение, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon состоится осенью 2019 года. Россия и США сотрудничают по вопросу запуска космических кораблей, ведь Роскосмосу нужно рассчитывать график полетов, передает ТАСС.

Более того, с Роскосмосом делится подробной информацией о расследовании аварийных ситуаций корабля Dragon-2​​​ и компания SpaceX.

Ранее сообщалось, что в ходе испытания системы аварийного спасения Dragon-2 произошел взрыв. Пилотируемый полет корабля Starliner планировался на 1 ноября. Новые сроки Dragon-2 пока не назывались, передает РИА Новости.