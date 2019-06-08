8 июня 201915:55
У украинского депутата украли золотые слитки и украшения
В субботу стало известно об ограблении дома депутата Верховной рады Олега Недавы в Киевской области. Неизвестные ворвались в жилище и связали двух работников, пишет РИА Новости.
Добычей грабителей стали монеты и слитки из золота, а также ювелирные изделия.
Полиция начала расследование по статье "разбой".
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