Трамп уточнил, на что согласилась Мексика

Мексика согласилась начать закупки большого количества американской сельскохозяйственной продукции, сообщил президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Мехико достигли соглашения по торговле иммиграционным вопросам. В этой связи США не будут вводить односторонние таможенные пошлины на мексиканские товары, что они собирались сделать с будущего понедельника, 10 июня. Планировалось, что 5-процентные пошлины будут введены на все мексиканские товары и будут расти на 5 процентов каждый месяц, до октября, когда пошлины должны были достичь уровня в 25 процентов.

Как сообщил Трамп, Мексика обязалась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией: она пообещала разместить подразделения Национальной гвардии по всей стране и на своей южной границе, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Только в первом квартале текущего года их было около 300 тысяч человек.