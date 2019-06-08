Молдавия преодолела парламентский кризис

В Молдавии удалось преодолеть парламентский кризис и создать коалицию. Президент Игорь Додон выдвинул в премьеры со-председателя проевропейского блока "Ацум" Майю Санду.

Ранее депутаты выбрали спикера — им стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаная. Именно социалисты создали коалицию с блоком "Ацум", несмотря на полярные политические позиции. Они решили вместе выступить против демократов во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Соглашение о временной коалиции подписано в субботу в парламенте, куда приехали российские, американские и европейские дипломаты, а также президент Игорь Додон. В документе появилась неожиданная формулировка — декларация о том, что Молдавия является "захваченным государством".

Демократы, как сообщает телеканал "Россия 24", активно пытаются помешать формированию альянса, пользуясь, в том числе, административным ресурсом. Так, здание парламента было обесточено, а секретариат просто не вышел на работу.

Подконтрольный Демпартии Конституционный суд объявил, что срок формирования коалиции истёк, а, значит, парламент надо распускать и проводить выборы. Судьи также назвали незаконными выборы спикера.

Президент Игорь Додон отказался распускать парламент — по крайней мере, без консультаций с фракциями. Более того, обязался cразу после назначения спикера подписать приказ о назначении премьера, подписать декрет о создании правительства и принять его присягу. Демпартия сдаваться не намерена и уже грозит уличными акциями протеста.