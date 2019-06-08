В Молдавии усилена охрана госучреждений и дипмиссий

В Молдавии усилена охрана госучреждений. Об этом сообщил на брифинге глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь. По его словам, усиленные меры охраны также будут применяться к дипломатическим миссиям, уточняет РИА Новости.

Усиленные меры охраны предпринимаются для сохранения общественного порядка.

О возможных провокациях ранее сообщило руководство Демократической партии, которое считает последнее заседание молдавского парламента и все принятые депутатами решения незаконными. В их числе назначение спикера и премьер-министра.