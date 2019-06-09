В Казахстане стартовали выборы президента

В 07:00 воскресенья, 9 июня, по местному времени (04:00 по Москве) в Казахстане стартовали внеочередные выборы президента Казахстана.

В стране открылись 9970 избирательных участков, еще 64 участка начнут работать за рубежом, в том числе, в России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов. Четверо из них выдвинуты партиями, в том числе, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выдвинут Коммунистической народной партией Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева — Демократической партией "Ак жол" ("Светлый путь"), председатель правления Национального аграрного научно-образовательного центра Толеутай Рахимбеков — кандидат от народно-демократической партии "Ауыл" ("Аул").

Три кандидата представляют республиканские общественные объединения: общественный деятель, журналист Амиржан Косанов выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — Федерацией профсоюзов Казахстана. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев впервые за годы независимости не принимает участия в выборах в качестве кандидата на высший государственный пост, напоминает ТАСС.

Голосование завершиться в 20:00 по местному времени, и не позднее 12 часов с этого момента на избирательных участках должен завершиться подсчет голосов. Не позднее 11 июня в ЦИК Казахстана должны быть доставлены результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 16 июня.