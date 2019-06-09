Петр Ян и Тони Фергюсон выиграли свои бои на турнире UFC 238

В Чикаго проходит крупный турнир по смешанным единоборствам под эгидой самом популярной в США лиги UFC. Должны состояться два титульных боя за звания чемпионов в наилегчайшем весе среди мужчин и женщин. А в андеркарде дрался россиянин Петр Ян и выиграл у Джимми Риверы.

Поединок нашего спортсмена завершился тяжелой трудовой победой по очкам, когда все три судьи отдали преимущество россиянину – 29:28, 29:28, 30:27. Для Яна эта победа стала 13-й в ММА при одном поражении. Ривера проиграл четвертый бой из проведенных 26. Теперь Ян может претендовать на чемпионский поединок в UFC.

Не меньший интерес у поклонников смешанных единоборств вызвал бой двух спортсменов легкого веса, в котором встречались потенциальные соперники нашего чемпиона – Хабиба Нурмагомедова. Тони Фергюсон победил Дональда "Ковбоя" Серроне техническим нокаутом во втором раунде из-за остановки боя врачом.