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9 июня 201910:56

В Петербурге байкер сбежал после фатального падения пассажирки под машину. Видео

ВКонтакте/Валерия Никанорова

В минувшую субботу, 8 июня, на проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурге произошла авария с летальным исходом. Инцидент попал в объектив регистратора, установленного в салоне машины, участвовавшей в дорожно-транспортном происшествии.

 

Судя по кадрам видео, байкер не справился с управлением и врезался в разделительный бордюр. После удара пассажирка мотоцикла перелетела на полосу встречного движения, где угодила под колеса автомобиля Mercedes, водитель которого не успел среагировать и избежать наезда.

Пострадавшая скончалась от полученных травм, а мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, скрылся, бросив свою спутницу.

Как сообщают СМИ, прибывшие полицейские изучили телефон погибшей, который оказался не защищен паролем. Стражи порядка оперативно связались с родственниками женщины и сумели выяснить с кем она могла находиться в момент ЧП.

На основании полученных данных сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и прибыли к нему домой – во дворе правоохранители обнаружили 41—летнего байкера Алексея Я., который как раз пытался спрятать мотоцикл в фургон.

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