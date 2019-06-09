9 июня 201911:43
Итальянская бригада арбитров рассудит матч Россия – Кипр
В матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России сыграет с командой Кипра. Стало известно, что на игру назначена итальянская бригада арбитров.
Игру обслужит Марко Ди Белло. В роли его ассистентов выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери – Маурицио Мариани.
Напомним, Россия с шестью очками занимает второе место в группе I. Матч Россия – Кипр состоится во вторник, 11 июня и пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 21:45 по московскому времени.
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