Итальянская бригада арбитров рассудит матч Россия – Кипр

В матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России сыграет с командой Кипра. Стало известно, что на игру назначена итальянская бригада арбитров.

Игру обслужит Марко Ди Белло. В роли его ассистентов выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери – Маурицио Мариани.

Напомним, Россия с шестью очками занимает второе место в группе I. Матч Россия – Кипр состоится во вторник, 11 июня и пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 21:45 по московскому времени.