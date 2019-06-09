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9 июня 201921:48 Дмитрий Киселёв

"Сделки" с американцами проваливаются, а договоры рушатся

"Сделки" с американцами проваливаются, а договоры рушатся

4 июня начался государственный визит президента США в Великобританию. Трамп чувствовал себя вполне свободно и уверенно, сказал, что Борис Джонсон — лучший кандидат в премьеры после Терезы Мэй, а мэра Лондона назвал "неудачником". Еще посоветовал Англии не платить Евросоюзу положенные 50 миллиардов долларов отступных.

С момента избрания Трампа на президентский пост прошло уже почти три года, но бизнесмен в его голове, похоже, так и не превратился в государственного деятеля. Трамп чужд дипломатических условностей и все больше говорит о "сделках". Ну, как же? Ведь он написал целую книгу — "Искусство заключать сделки". Но вот какие все-таки результаты у "мастера сделок" на посту президента США?

Пока много лишь разрушенных "сделок", если использовать любимое словечко Трампа. Это и международных соглашения, будь то в области климата, торговли или безопасности, например, разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией или соглашения по иранской ядерной программе. И, будете смеяться, в активе Трампа ни одной заключенной и ратифицированной сделки, если не считать огромной партии американского оружия, проданной саудитам.. Но это лишь подкрепляет наше наблюдение. Трамп все еще лишь в бизнесе. А на языке у него все сделки да сделки. Правда, лишь в обещаниях.

"Сделку" пообещал даже уходящей Терезе Мэй. "В то время как Великобритания готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией", — сказал Дональд Трамп.

"Сделкой" он еще в первой половине мая завлекал и Китай, но "сделкой", лишь выгодной для США. "Мое уважение к председателю Си и дружба с ним безграничны, но, как я ему говорил много раз, это должна быть великая сделка для США, иначе она не будет иметь смысла", — отметил Трапм.

С Северной Кореей президент США тоже говорит о "сделке". Но как-то все толчется на месте, не вызывая энтузиазма у Ким Чен Ына. "Думаю, председатель Ким хотел бы заключить сделку. И я бы хотел заключить с ним сделку: С нетерпением жду встречи с ним в надлежащее время", — сказал Трамп.

То есть все больше — о "сделках", которые все больше не заключаются, в то время как действующие договоренности рушатся.

Текст: "Вести недели"

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