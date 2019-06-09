Бензовоз вспыхнул на заправке в Новороссийске. Видео

В воскресенье, 9 июня, на автозаправочной станции в Цемдолине — микрорайоне, расположенном в Приморском районе Новороссийска, вспыхнул пожар.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел во время слива топлива из цистерны. В результате ЧП пострадал водитель бензовоза – 40-летний мужчина получил сильные ожоги ног.

Прибывшие пожарные сумели предотвратить дальнейшее распространение пламени и через некоторое время справились с возгоранием.