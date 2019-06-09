Рональд Куман: играть в финале Лиги наций – это удовольствие, а не давление

В финале Лиги наций УЕФА сборная Голландии на поле стадиона "Драгау" в Порту сыграет с командой Португалии. Главный тренер голландской национальной команды Рональду Куман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале, – приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА. – Играть в финале – это удовольствие, а не давление. Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории".

В полуфинале турнира португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли команду Швейцарии (3:1), а голландцы переиграли англичан (3:1) не без помощи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса.

Напомним, матч Португалия – Голландия состоится в воскресенье, 9 июня и начнется в 21:25 по московскому времени.