Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 июня 201920:28

Горбачев заявил, что Легасову не мешал

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не давал распоряжений препятствовать научной карьере ученого, члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на АЭС Валерия Легасова. Он один из главных героев сериала "Чернобыль" американского канала HBO.

По версии создателей сериала, карьера ученого закончилась после того, как он представил собственную версию катастрофы на ЧАЭС на конференции МАГАТЭ в 1986 году в Вене. В своем выступлении Легасов якобы разгласил ряд секретных сведений. Некоторые исследователи утверждают, что Горбачев дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. После этого карьера ученого пошла на спад. В 1988 году он покончил с собой.

Как заявил Горбачев радиостанции "Говорит Москва", он не причастен к истории с Легасовым, а все выдвинутые в сериале версии назвал выдумками.

Последний генсек ЦК КПСС рассказал также, что не успел посмотреть сериал, потому что все время находится в больнице на лечении.

Сейчас

20:39

Корабли британского ВМФ вошли в акваторию Балтийского моря

20:27

Локализован пожар в лондонской семиэтажке

19:52

В Сочи открылся юбилейный "Кинотавр"

19:27

Осипова отказалась от Манту, и ее посадили в изолятор

19:23

Две с половиной тысячи квадратов: под Тулой горит ТЦ

19:13

После ссоры мужчина расстрелял из ружья водителя и пассажирку

19:05

В огне – все семь этажей: лондонский дом тушат сто пожарных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

18 минут назад
ПМЭФ: событие, которое не хочется пропускать

ПМЭФ: событие, которое не хочется пропускать

8 минут назад
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

50 минут назад
Осипова отказалась от Манту, и ее посадили в изолятор

Осипова отказалась от Манту, и ее посадили в изолятор

1 час назад
Резина, клетка, унитаз: британцы поиздевались над Трампом

Резина, клетка, унитаз: британцы поиздевались над Трампом

35 минут назад
В Сочи открылся юбилейный "Кинотавр"

В Сочи открылся юбилейный "Кинотавр"

42 минуты назад
События в Молдавии: реакция ЕС

События в Молдавии: реакция ЕС

1 час назад
Надаль в 18-й раз выиграл турнир "Большого шлема", став победителем Roland Garros

Надаль в 18-й раз выиграл турнир "Большого шлема", став победителем Roland Garros

1 час назад
Горбачев заявил, что Легасову не мешал

Горбачев заявил, что Легасову не мешал

22 минуты назад
Локализован пожар в лондонской семиэтажке

Локализован пожар в лондонской семиэтажке

14 минут назад
"Утес" окрестили "убийцей кораблей"

"Утес" окрестили "убийцей кораблей"

58 минут назад
Выборы в Казахстане: так сменяется эпоха

Выборы в Казахстане: так сменяется эпоха

1 час назад
Две с половиной тысячи квадратов: под Тулой горит ТЦ

Две с половиной тысячи квадратов: под Тулой горит ТЦ

1 час назад
После ссоры мужчина расстрелял из ружья водителя и пассажирку

После ссоры мужчина расстрелял из ружья водителя и пассажирку

1 час назад
Путин о Зеленском: одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то

Путин о Зеленском: одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то

1 час назад
Западные лидеры "забыли" о вкладе СССР в победу над нацистской Германией

Западные лидеры "забыли" о вкладе СССР в победу над нацистской Германией

1 час назад
American Airlines продлит отмену полетов 737 MAX

American Airlines продлит отмену полетов 737 MAX

1 час назад
Захарову пугает ситуация с деньгами

Захарову пугает ситуация с деньгами

1 час назад
Стал известен покупатель дома Скрипаля

Стал известен покупатель дома Скрипаля

2 часа назад
Германия предлагает создать два независимых государства

Германия предлагает создать два независимых государства

2 часа назад
Волейболисты сборной России одержали пятую победу кряду в Лиге наций

Волейболисты сборной России одержали пятую победу кряду в Лиге наций

2 часа назад
Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский

Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский

2 часа назад
Похож на йогурт: выпитый Алибасовым "Крот" не соответствует ГОСТу

Похож на йогурт: выпитый Алибасовым "Крот" не соответствует ГОСТу

2 часа назад
Московская жара повторила 20-летний рекорд

Московская жара повторила 20-летний рекорд

3 часа назад
Порошенко поглядывает на кресло премьера

Порошенко поглядывает на кресло премьера

3 часа назад
Составлен список основных угроз человечеству

Составлен список основных угроз человечеству

4 часа назад
Иран представил новую систему ПВО

Иран представил новую систему ПВО

4 часа назад
Панды, "Аврора" и самый близкий друг: подробности визита Си Цзиньпина в Россию

Панды, "Аврора" и самый близкий друг: подробности визита Си Цзиньпина в Россию

6 часов назад
Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ

Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ

7 часов назад
Песков: партнерство России и Китая не направлено против США

Песков: партнерство России и Китая не направлено против США

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

9 часов назад
3 573
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

9 часов назад
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

10 часов назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10