Горбачев заявил, что Легасову не мешал

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не давал распоряжений препятствовать научной карьере ученого, члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на АЭС Валерия Легасова. Он один из главных героев сериала "Чернобыль" американского канала HBO.

По версии создателей сериала, карьера ученого закончилась после того, как он представил собственную версию катастрофы на ЧАЭС на конференции МАГАТЭ в 1986 году в Вене. В своем выступлении Легасов якобы разгласил ряд секретных сведений. Некоторые исследователи утверждают, что Горбачев дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. После этого карьера ученого пошла на спад. В 1988 году он покончил с собой.

Как заявил Горбачев радиостанции "Говорит Москва", он не причастен к истории с Легасовым, а все выдвинутые в сериале версии назвал выдумками.

Последний генсек ЦК КПСС рассказал также, что не успел посмотреть сериал, потому что все время находится в больнице на лечении.