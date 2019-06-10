Жители Гаити требуют отставки президента

Несколько тысяч жителей столицы Гаити — Порт-о-Пренсе – вышли на улицы в знак протеста. Они требуют отставки президента страны Жовенеля Моиза. Манифестанты перекрыли несколько дорог и возвели баррикады возле президентского дворца. В стражей порядка летят камни. Протестующие также подожгли несколько домов, передает ТАСС. Убит один человек.

Жители страны ополчились на президента из-за скандала с хищением средств в ходе проекта Petrocaribe (льготные поставки венесуэльской нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки). Не исключено, что Моиза причастен к этим хищениям.

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Протесты начались с 14 февраля, когда в столице произошли первые столкновения манифестантов и полиции. С тех пор они то затухают, то разгораются с новой силой. Протестующие винят власти в инфляции, создании условий для коррупции в чиновничьих кругах, общем экономическом упадке. В общей сложности жертвами протестов стали 26 человек. Еще 77 получили ранения.