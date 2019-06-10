Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

План японского премьер-министра Синдзо Абэ по экономическому сотрудничеству между Москвой и Токио уже дал конкретные результаты. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии.

По словам Орешкина, предложенный Абэ в 2016 году документ из восьми пунктов помог всего за пару лет реализовать несколько десятков проектов и значительно увеличить товарооборот между Россией и Японией.

В преддверии саммита G20, на полях которого встретятся Владимир Путин и Синдзо Абэ, японская сторона заявила, что намерена и дальше сотрудничать в сфере энергетики, технологий, малого и среднего бизнеса, сообщает телеканал "Россия 24".