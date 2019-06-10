Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

Японский эсминец "Судзунами" прибыл с деловым заходом во Владивосток. В акватории залива Петра Великого он простоит пять дней.

15 июня запланированы российско-японские учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", передает телеканал "Россия 24". До этого стороны обсудят все детали их проведения, а также устроят товарищеские спортивные состязания между моряками.

Гостей встретил большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Военный оркестр исполнил государственные гимны России и Японии. А девушки в русских национальных костюмах по традиции преподнесли японским морякам хлеб-соль.