Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

Известный американский боксер, экс-чемпион мира Заб Джуда попал в госпиталь после своего очередного боя, в котором он проиграл техническим нокаутом Клетсу Селдину. В некоторых интернет-изданиях даже прошла информация, что 41-летний боксер находится в коме.

В субботу, 8 июня, Джуда провел первый за последние 1,5 года поединок и проиграл соотечественнику Селдину. После боя врачи диагностировали боксеру мозговое кровотечение, но, как сообщает World Boxing News со ссылкой на родственников спортсмена, угрозы здоровью боксера нет.

"Заб не был в коме. У него было кровотечение, но после боя ему сделали компьютерную томографию, стало ясно, что отек немного уменьшился. Он ест, разговаривает и даже гуляет", – сообщила журналистам мать атлета.