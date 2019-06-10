В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

В Якутии ученые исследуют уникальную находку — голову волка возрастом более 40 тысяч лет с сохранившимися мягкими тканями и мозгом, передает "Интерфакс".

По словам руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберта Протопопова, черепа волков — обычная находка. Данная находка уникальна тем, что обнаружена крупная голова взрослого волка с прекрасно сохраненными мягкими тканями и мозгом.

Возраст волка — около трех-четырех лет. "Размер головы около 40 см. Ее летом прошлого года нашел местный житель в Абыйском районе на реке Тирехтях. В настоящее время голова хранится в Якутске, где проходят все исследования. Изучением этой находки также заняты ченые из Японии и Швеции.

Как установили зарубежные коллеги, голове — около 40 тысяч лет. Производится анализ ДНК древнего животного, обрабатываются данные томографического сканирования находки. Специалисты сравнивают найденную голову с современными и древними волками.

В августе 2015 года в Абыйском районе Якутии ученые нашли останки древних пещерных львят. Один из них сохранился полностью, у другого отсутствуют задние конечности.

Спустя два года на берегу реки Тирехтях в Абыйском районе был обнаружен еще один львенок, не принадлежащий к помету ранее найденных львят.