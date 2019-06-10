Момент столкновения туристических автобусов в Сочи попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения туристических автобусов в Адлерском районе Сочи, произошедшего в воскресенье, 9 июня.

Напомним, что по версии, озвученной полицейскими, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не уступил дорогу автобусу Yutong. В итоге последний протаранил Mercedes, который от удара опрокинулся на бок.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали 26 человек, в том числе – трое детей. 23 травмированных оказались госпитализированы.

По данным местных СМИ, по состоянию на утро понедельника, 10 июня, в больнице остается 21 человек. Двое пострадавших – взрослый и ребенок, были доставлены в Краснодар санитарной авиацией.