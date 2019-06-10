Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Авария произошла около половины десятого утра 10 июня на 201-м километре трассы М-4 "Дон". Колонна с саперами следовала в Керчь, где ведутся работы по разминированию земель. Недалеко от деревни Кукуй спасатели сделали остановку, и в этот момент слаженный строй нарушил грузовик, вылетевший со встречной полосы и протаранивший четыре автомобиля. Судя по кадрам с места, фуру остановил отбойник.

Травмы средней степени тяжести получили пять сотрудников МЧС, сейчас их осматривают врачи. Ремонт потребуется двум машинам, которые не смогут продолжить движение в Крым.

На трассе в результате ДТП образовала многокилометровая пробка.