Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов трех российских банков, при необходимости ведомство обратится в Генпрокуратуру.

Об утечке данных клиентов "ОТП Банка, "Альфа Банка" и "ХКФ Банка" в понедельник написал "Коммерсант". Роскмонадзор взял у издания ссылки на базы и необходимую фактуру, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ситуацию в Роскомнадзоре назвали вопиющей, поскольку нахождение такого количества личных данных в открытом доступе ведет к большому риску нарушения прав граждан.