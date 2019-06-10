В Калининградской области полыхает лакокрасочный завод. Видео

В понедельник, 10 июня, на лакокрасочном заводе в городе Советске, расположенном в Калининградской области, произошел сильный пожар.

По данным РИА Новости, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

По предварительной информации, эвакуировано 15 человек, сведений о погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП будет развернута лаборатория Роспотребнадзора – специалистам предстоит произвести замеры содержания вредных веществ в воздухе.