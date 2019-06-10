Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти ребенка в селе Канавка Александрово-Гайского района. По предварительным данным, 8 июня восьмилетний мальчик играл во дворе дома, но не вернулся домой вечером.

Представитель следствия сообщил "Интерфакс", что мама ребенка пыталась найти ребенка собственными силами. Ни у знакомых, ни на улице восьмилетнего мальчика не было. Тогда женщина рассказала о случившемся родственникам в соседних районах и обратилась в полицию.

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки. Мальчик находился в закрытом холодильнике "ЗИЛ", который использовался для хранения муки.

По словам родственника, дверь холодильника можно открыть только снаружи. Возможно, ребенок залез внутрь и не смог оттуда выбраться.