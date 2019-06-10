Адвокат Мамаева: дело наших подзащитных – самое простое за 19 лет моей работы

Адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал предстоящее рассмотрение апелляции Мосгорсудом. Специалист выразил надежду, что его клиент выйдет на свободу сразу из зала суда.

"Мы в очередной раз обратились к суду с просьбой переквалифицировать статью, — сказал адвокат, слова которого приводит Russia Today. – В частности, убрать обвинения в побоях в отношении Сергея Гайсина. Один удар – это один удар, а не побои".

"Есть все основания на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из –зала суда, ведь, по сути, это самое обычное дело за мои 19 лет работы адвокатом – самое простое! Все прекрасно понимают, какая должна быть квалификация у данного дела, но на деле мы играем в кошки-мышки".

Напомним, что Мамаев вместе с Александром Протасовицким получили по 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима, в то время как Александр с Кириллом Кокориными были приговорены к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.