В интернате Омской области женщина зарезала из ревности слепого мужа-инвалида

В доме-интернате в поселке Таврическое Омской области женщина из ревности зарезала своего мужа-инвалида по зрению.

Тело 59-летнего мужчины было обнаружено в его комнате. Уже установлено, что его 65-летняя женщина нанесла мужу ножевые ранения из ревности.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, проводятся допросы свидетелей, сообщает региональное управление СК РФ.