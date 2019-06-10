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10 июня 201915:18

Мария Шарапова вернется на корт на Мальорке

formulatx.com

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что в скором времени вернется на корт. Это произойдет в испанской Мальорке, куда она получила приглашение в виде "уайлд-кард" от организаторов турнира. Mallorca Open состоится с 16 по 23 июня.

"Я рада объявить, что приняла приглашение на турнир Mallorca Open, — приводит слова Шараповой "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт турнира. – Хотела бы выразить благодарность за эту возможность и всех болельщиков за поддержку в предыдущие месяцы".

Напомним, что с февраля Мария залечивала повреждение плеча, которое она получила на St. Petersburg Ladies Trophy. А накануне стало известно, что она лишилась в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации сразу 37 строчек и теперь занимает 86 место.

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