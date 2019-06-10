Первый после Назарбаева: Казахстан выбрал нового президента
Касым-Жомарт Токаев, который победил на президентских выборах, поблагодарил всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах, а также тех, кто проголосовал за него. Он отметил, что выборы были справедливыми и открытыми, и были предприняты все меры, для того чтобы голосование прошло честно.
Токаев пообещал, что "в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе и молодежь". Также он сказал, что будет в своей работе использовать полезные предложения других кандидатов в президенты.
"Наша цель — развитое и справедливое государство", — заявил Токаев.
По предварительным данным ЦИК, Токаев набрал 70,76 процента голосов избирателей. Всего за него проголосовали почти 6,5 миллиона человек. Явка превысила 77 процентов.
На втором месте — оппозиционный кандидат Амиржан Косанов (16,02 процента). Третье место с 5,2 процента заняла Дания Еспаева. Далее следуют Толеутай Рахимбеков (3,2 процента), Амангельды Таспихов (2,07 процента), Жамбыл Ахметбеков (1,82 процента). Меньше всех удалось набрать Садыбеку Тугелу — 0,92 процента.
О том, что выборы прошли прозрачно, демократично и открыто, уже заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Об этом ранее говорили и российские наблюдатели. Норов подчеркнул, что не было отмечено никаких нарушений норм национального законодательства, которые могла бы поставить итоги выборов под сомнение.
В свою очередь наблюдатели от США сказали, что существенных нарушений во время голосования не было. Они считают, что эти выборы станут большим шагом вперед в политическом развитии Казахстана. По мнению одного из американских наблюдателей, Токаеву дан значительный электоральный мандат для продолжения работы на президентском посту.
Все эксперты сходятся на том, что эти выборы можно назвать историческими для Казахстана. Во-первых, впервые за почти три десятилетия в выборах не принимал участие Елбасы – бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. После голосования на одном из участков Нур-Султана он выразил уверенность в том, что новый казахстанский президент принесет стране лучшее будущее, стабильность и спокойствие.
Во-вторых, впервые выборах в качестве кандидатов принимали участие семь человек. Во время предыдущих избирательных кампаний их было максимум пятеро. Все они говорили о важности продолжения курса, начатого Елбасы, а также о готовности сотрудничать с избранным президентом.
И, в-третьих, впервые в выборах принимала участие женщина – Дания Еспаева, которая является членом Мажилиса от партии "Ак Жол". В своих интервью накануне голосования она подчеркивала, что ее участие в выборах — это большой шаг вперед для Казахстана, в котором очень сильны традиционные представления о роли женщины в обществе.
Важным аспектом нынешней избирательной кампании является тот факт, что оппозиционным кандидатам удалось получить столько голосов избирателей. Это произошло впервые в истории Казахстана.
Сам же Касым-Жомарт Токаев на форуме партии "Нур Отан", который прошел за два дня до голосования, так обозначил свои приоритеты: "Преемственность. Справедливость. Прогресс". Он еще раз подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы реализовать стратегию Елбасы - "укрепить потенциал государства, сберечь мир и согласие в обществе, обеспечить высокий уровень жизни народа, создать условия для труда граждан, усилить социальную справедливость, поддержать малый и средний бизнес". По мнению Токаева, для этого нужны реформы, локомотивом должна стать именно молодежь.
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