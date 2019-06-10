Пальцем в глаз: Гончаров и Джонсон не смогли определить чемпиона АСА

Российский боец смешанного стиля Евгений Гончаров и его соперник по титульному бою Тони Джонсон из США не смогли выявить нового чемпиона АСА на турнире в польском городе Лодзь. Судьи остановили поединок в третьем раунде.

Главной причиной такого решения стало непредумышленное попадание россиянина пальцем в глаз американцу. Рефери приостановили встречу, и вызвали в октагон медиков. Однако за время оказывания помощи американцу его глаз заплыл и судьи приняли решение признать бой несостоявшимся.

Таким образом, титул чемпиона АСА в тяжелой весовой категории остался вакантным.