Силуанов назвал две причины снижения доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами — ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель председателя правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая перед депутатами Государственной думы на заседании комитета по бюджету и налогам.

Он подчеркнул, что вместе с тем кабинет министров России роста реальных доходов населения выше инфляции.

Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы жителей РФ по сравнению с 2017 годом в 2018-м снизились на 0,2% — с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

Счетная палата России считает, что доходы россиян в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Министерство экономического развития РФ в свою очередь ожидает в 2019 году роста реальных располагаемых доходов россиян на 1%.