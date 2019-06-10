Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и автомобилей МЧС, произошедшего в понедельник, 10 июня, на трассе М-4 "Дон" в Тульской области около деревни Кукуй.

На записи видно, что грузовик, ехавший перед транспортным средством, из которого велась съемка, виляет из стороны в сторону.

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Фура врезалась в стоявшие автомобили – судя по кадрам, дальнобойщик протаранил как минимум два грузовика и два микроавтобуса.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали пять сотрудников МЧС, получившие травмы средней и легкой степени тяжести.