Гаспарян обыграла Кужмову на старте турнира в Нидерландах

В голландском Хертогенбосхе стартовал теннисный турнир среди женщин с призовым фондом в 226 750 долларов. В матче первого круга российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой.

Первый сет остался за представительницей Словакии (6:2), однако во втором россиянка перехватила инициативу и взяла верх со счетом 7:6 (7:5). В заключительной партии Гаспарян также победила (6:4), выиграв с ней и матч. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Соперницей Гаспарян по второму кругу станет либо бельгийка Гретье Миннен, либо немка Мона Бартель.