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10 июня 201918:00

Главу чеченского "Мемориала" выпустили по УДО

Елена Афонина/ТАСС

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне. Решение о его условно-досрочном освобождении принял Шалинский городской суд. Ранее Титиев был осужден на 4 года.

"В Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", — ранее отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, проблемы главы "Мемориала" никакого отношения к правозащитной деятельности не имеют. 9 января 2018 года полицейские нашли в машине Титиева 207,84 грамма марихуаны. Установлено, что каннабис правозащитник хранил не для продажи, напоминает "Интерфакс".

Адвокат Титиев Петр Заикин подчеркнул, что в колонии Титиев занимался спортом, много читал, соблюдал традиции ислама, никаких дисциплинарных проступков не совершал. Защитник главы "Мемориала" добавил, что у его подзащитного есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы. Поэтому, заключил Заикин, в дальнейшем отбывании наказания не нуждается, поскольку осознает свою роль в жизни общества, как добропорядочного законопослушного гражданина.

Правозащитник Оюб Титиев ранее настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Он заявлял, что его уголовное преследование инициировали власти Чечни для препятствование работе "Мемориала" в республике. Титиев не стал обжаловать приговор, чтобы попросить об УДО.

В Москве тем временем под домашний арест до 7 августа отправлен стрингер Иван Голунов. Он занимался журналистскими расследованиями. На Цветном бульваре Голунов был остановлен полицейскими. Они обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. После обыска в квартире у журналиста было найдено еще 5 граммов кокаина и весы. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса России ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Иван Голунова заявляет, что наркотики не употреблял, их ему подбросили, чтобы помешать его расследованиям. Голунов известен рядом расследований, среди которых расследование деятельности кладбищенской мафии и мошенничествах с квартирами в Москве. "Дело Голунова" взял на контроль Кремль.

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